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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте задержан мужчина, создавший фейковый аккаунт своей супруги в соцсети

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте возбуждено уголовное дело против мужчины, который решил отомстить своей жене с помощью интернета, сообщили местные СМИ.

В правоохранительные органы обратилась Нигора.Р с заявлением о том, что ее муж после ссоры с ней, открыл профиль с социальных сетях и публиковал информацию, которая задевает ее честь и достоинство.

В результате принятых мер был задержан гражданин Ахрор.Б. Пока неизвестно о том, что именно публиковал обвиняемый, но по неофициальным данным, публикации были пошлого характера. Подробности уточняются, сообщает upl.uz.

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