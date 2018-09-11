В Ташкенте задержан мужчина, создавший фейковый аккаунт своей супруги в соцсети
- Узбекистан, происшествия
- 12:04, 11 сентября 2018
- Просмотров: 601
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте возбуждено уголовное дело против мужчины, который решил отомстить своей жене с помощью интернета, сообщили местные СМИ.
В правоохранительные органы обратилась Нигора.Р с заявлением о том, что ее муж после ссоры с ней, открыл профиль с социальных сетях и публиковал информацию, которая задевает ее честь и достоинство.
В результате принятых мер был задержан гражданин Ахрор.Б. Пока неизвестно о том, что именно публиковал обвиняемый, но по неофициальным данным, публикации были пошлого характера. Подробности уточняются, сообщает upl.uz.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком