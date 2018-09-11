Экс-министр финансов Казахстана назначен акимом Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Султанова Бахыта Турлыхановича акимом города Астана.

До назначения он являлся министром финансов. В разные годы он также был министром финансов, экономики и бюджетного планирования, бывшим заместителем руководителя Администрации президента, заместителем премьер-министра РК.

Экс-аким Асет Исекешев назначен руководителем Администрации президента.