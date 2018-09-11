Экс-министр финансов Казахстана назначен акимом Астаны
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Султанова Бахыта Турлыхановича акимом города Астана.
До назначения он являлся министром финансов. В разные годы он также был министром финансов, экономики и бюджетного планирования, бывшим заместителем руководителя Администрации президента, заместителем премьер-министра РК.
Экс-аким Асет Исекешев назначен руководителем Администрации президента.
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