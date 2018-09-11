Центробанк Туркменистана выпустил памятные монеты, посвящённые международному авторалли

CA-NEWS (TM) - В преддверии старта международного авторалли «Амуль-Хазар 2018» Центральный банк Туркменистана выпустил золотые и серебряные памятные монеты достоинством 100 манатов каждая, сообщает госинформагентство страны.

Нумизматические новинки, изготовленные компанией «Eng Leong Medallic Industries Pte Ltd» Республики Сингапур, станут хорошим подарком и предметом гордости отечественных и зарубежных коллекционеров, а также участников и гостей Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

На лицевой стороне раритетов в центре, на фоне лучей восходящего солнца, на песчаных дюнах изображён спортивный автомобиль, над которым размещена эмблема нынешних состязаний. По верхней части лицевой стороны полукругом нанесена надпись «2018-NJI ÝYLDA «AMUL-HAZAR 2018» HALKARA AWTORALLI ÝARYŞY», а в нижней части – «TÜRKMENISTAN-2018». Надписи разделены узорами в виде восьмиугольников.

На реверсе обеих монет в центре расположен Государственный герб Туркменистана, где по верхнему краю полукругом размещена надпись «TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY», а в нижней части указан номинал – «ÝÜZ MANAT». Памятные монеты при диаметре 38,61 мм отчеканены из золота, проба которого – Аu 916,7 и серебра – Ag 925 пробы. Вес нумизматических новинок – соответственно 39,94 грамма и 28,28 грамма. Надписи разделены узорами в виде восьмиугольников.

Высокое качество монет – «пруф» – гарантирует прилагаемый к ним сертификат Центробанка страны.