Крупнейшие в истории России военные учения начались на востоке. В них примут участие Монголия и Китай

CA-NEWS (CA) - На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Учения пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Они станут крупнейшими за последние 37 лет. Маневры также станут беспрецедентными по численности задействованных в них войск.

Всего к ним будут привлечены 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. летальных аппаратов - самолетов, вертолетов и БПЛА, 80 кораблей и до 36 тыс. танков и бронетранспортеров. Кроме того, к учениям привлекут военных из Китая и Монголии.

Основные маневры пройдут на полигонах Восточного военного округа, ВВС и ПВО, а также в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

Учения будут проходить в два этапа. На первом из них армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. Второй этап предполагает отработку управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий.