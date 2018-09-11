Крупнейшие в истории России военные учения начались на востоке. В них примут участие Монголия и Китай

- Азия и мир, общество
- 12:13, 11 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Учения пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Они станут крупнейшими за последние 37 лет. Маневры также станут беспрецедентными по численности задействованных в них войск.
Всего к ним будут привлечены 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. летальных аппаратов - самолетов, вертолетов и БПЛА, 80 кораблей и до 36 тыс. танков и бронетранспортеров. Кроме того, к учениям привлекут военных из Китая и Монголии.
Основные маневры пройдут на полигонах Восточного военного округа, ВВС и ПВО, а также в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.
Учения будут проходить в два этапа. На первом из них армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. Второй этап предполагает отработку управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий.