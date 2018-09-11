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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте при даче должностному лицу взятки в $16 тыс. задержаны чиновники сферы образования

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте чиновников задержали при даче взятки сотруднику Департамента государственных доходов.

По данным ДГД, 8 сентября сотрудники Службы экономических расследований с поличным задержали руководителя Методического центра при Управлении образования по Туркестанской области Г.Себепову, руководителя отдела по развитию физической культуры У.Туткышбаева и главного бухгалтера А.Кущенко. Они подозреваются в даче взятки в размере 6 млн тенге ($16 тыс.) сотруднику СЭР департамента Шымкента за положительное решение по ранее зарегистрированному уголовному делу по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования.

10 сентября в отношении Себеповой применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по статье «Дача взятки» Уголовного кодекса Казахстана.

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