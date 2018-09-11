Родственники погибших узбекистанцев при пожаре в автобусе в Казахстане требуют компенсации

CA-NEWS (UZ) - В казахстанском Актобе продолжается суд по делу о возгорании в автобусе, в результате которого погибли 52 гражданина Узбекистана. Родственники погибших – 11 граждан Узбекистана – требуют возмещения морального вреда и материального ущерба. Их размеры пока не определены, передает centralasian.org.

До настоящего момента в отсутствие профессионального переводчика на узбекский язык истцы заявляли, что им сложно участвовать в заседаниях в Актобе, и просили перенести суд в Туркестанскую область. Отныне они будут участвовать в процессе посредством телесвязи из суда Сарыагашского района Туркестанской области.

По словам адвоката потерпевшей стороны Жазиры Садыкбековой, до начала прений сторон будут определены размеры материального ущерба и морального вреда.

Пострадавший Абдугаппар Хасанчиев заявил на суде, что при пожаре погибли его брат Абдумалик Хасанчиев и племянник Эльмурад Джабборов. Он призвал суд признать обвиняемых виновными и назначить им суровое наказание.

На скамье подсудимых – пять человек. Трое из них – водители автобуса. Обвиняемыми выступают также учредитель транспортной компании «Азия транзит сервис» и механик этой компании. Водители автобуса – Нуржан Кыргызбаев, Максат Пернебеков и Барат Танатов – находятся под арестом в следственном изоляторе Актобе с 26 января 2018 года. Им вменяют нарушение требований пожарной безопасности и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц. Другие двое подсудимых под подпиской о невыезде.

Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, загорелся утром 18 января на трассе в Иргизском районе Актюбинской области. Пять человек спаслись, 52 погибли на месте. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. По версии следствия, водители для обогрева салона использовали паяльную лампу.