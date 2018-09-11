В Ташкенте имама уволили после видеообращения к Мирзиёеву

CA-NEWS (UZ) - Имам-хатиб мечети «Омина» в Юнусабадском районе города Ташкента Фазлиддин Парпиев, обратившийся с видеообращением к президенту Шавкату Мирзиёеву, освобожден от занимаемой должности. В приказе Духовного управления мусульман, говорится, что имам Парпиев был снят с должности решением Комитета по этике, сообщает centralasian.org.



Приказ Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ), распространившийся в сети Facebook, был принят 8 сентября. В нем говорится, что трудовое соглашение с имам-хатибом столичной мечети «Омина» Фазлиддином Парпиевым было расторгнуто на законном основании.

Напомним, что в своей проповеди во время пятничной молитвы на прошлой неделе 32-летний имам-хатиб столичной мечети «Омина» Фазлиддином Парпиев подверг критике действия сотрудников правоохранительных органов, которые оказывают давление на мужчин-мусульман за ношение бороды, а женщин – за хиджаб. Чуть ранее Парпиев записал видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и попросил его помочь в обеспечении свободы совести и вероисповедания. В своем видеообращении он обвинил правоохранительные органы в том, что они нарушают указанные в Конституции религиозные свободы граждан Узбекистана, тем самым идя против политики президента.

Позднее имам рассказал, что представители ДУМУ оказывают давление на него через отца и требуют, чтобы он публично признался в том, что сожалеет о сказанном. Кроме того, Парпиев говорил, что в минувшую пятницу возглавляемую им мечеть посетили сотрудники Службы государственной безопасности и допросили имама.

Фазлиддин Парпиев заявил, что не получал никакой информации о своем увольнении. Вместе с тем он заявил, что после того, как его лишили полномочий публичного выступления, он не намерен выступать перед прихожанами мечети и в социальных сетях, а также отвечать на вопросы СМИ.

Напомним, что Фазлиддин Парпиев был назначен имам-хатибом соборной мечети «Омина» в Ташкенте месяц назад.