Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «Суйинши»

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана 12 сентября выпускает в обращение коллекционные монеты «Суйинши» («Сүйінші», «Радостная весть»).

Как сообщает пресс-служба банка, они входят в серию «Обряды, национальные игры Казахстана» и изготовлены из серебра - номиналом 500 тенге и из сплава мельхиор - номиналом 100 тенге.

Монеты из серебра и мельхиора имеют идентичные изображения на лицевых и оборотных сторонах. На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб республики. В нижней части расположены число «500» на серебряной монете и число «100» на монете из сплава, а также надпись «ТЕНГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображены элементы национального орнамента. По окружности нанесены надписи «КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН».

На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен эпизод национального обряда и есть товарный знак Казахстанского монетного двора. В верхней части по окружности расположены надпись «СУЙИНШИ», число «2018», обозначающее год чеканки.

На серебряной монете имеется надпись «Ag925 24g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. Изображения и надписи на лицевых и оборотных сторонах монет рельефные, по окружности - выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая. Монеты изготовлены: - из серебра 925 пробы, масса - 24 грамма, диаметр - 37 миллиметров, качество изготовления «proof», тираж - 2 тыс. штук.

Монета из мельхиора МН 25 имеет диаметр 31 миллиметр, массу - 11,17 грамма, качество изготовления «brilliant uncirculated», тираж - 30 тыс. штук.

Серебряные монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка РК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор упакованы для продажи в специальную полиграфическую упаковку.