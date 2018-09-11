В Хельсинки состоялось 13-заседание монголо-финляндской межправительственной комиссии

CA-NEWS (MNG) - 7 сентября в Хельсинки успешно завершилось 13-е заседание монголо-финляндской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах экономики, науки, техники и социального обеспечения, сообщает Montsame​.

Монгольскую сторону на заседании возглавила вице-министр труда и социального обеспечения С.Мунгунчимэг, с финляндской стороны – вице-министр по внешней торговле министерства иностранных дел Маркку Кейнонен.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов и договорились развернуть двустороннее сотрудничество в сферах образования, устойчивого развития окружающей среды, горнодобывающей промышленности, лесного хозяйства, возобновляемых источников энергии и других отраслях.

По итогам встречи стороны подписали протокол 13-го заседания монголо-финляндской межправительственной комиссии.