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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Хельсинки состоялось 13-заседание монголо-финляндской межправительственной комиссии

CA-NEWS (MNG) - 7 сентября в Хельсинки успешно завершилось 13-е заседание монголо-финляндской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах экономики, науки, техники и социального обеспечения, сообщает Montsame​.

Монгольскую сторону на заседании возглавила вице-министр труда и социального обеспечения С.Мунгунчимэг, с финляндской стороны – вице-министр по внешней торговле министерства иностранных дел Маркку Кейнонен.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов и договорились развернуть двустороннее сотрудничество в сферах образования, устойчивого развития окружающей среды, горнодобывающей промышленности, лесного хозяйства, возобновляемых источников энергии и других отраслях.

По итогам встречи стороны подписали протокол 13-го заседания монголо-финляндской межправительственной комиссии.

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