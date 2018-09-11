Назарбаев объяснил, почему назначил Исекешева руководителем своей администрации

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 сентября провел совещание с руководящим составом своей Администрации.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе совещания глава республики поблагодарил Адильбека Джаксыбекова за работу в качестве руководителя Администрации президента и на других государственных должностях, а также отметил его вклад в становление и развитие государственности РК.

«Вы все знаете Адильбека Рыскельдиновича, который многие годы находится рядом со мной. Он был первым акимом столицы, на всех постах работал ответственно и честно. Желаю ему крепкого здоровья и дальнейших успехов», - сказал он и представил участникам совещания нового руководителя Администрации Асета Исекешева.

«Асет Орентаевич был моим помощником, занимал должность министра, вице-премьера. За последние два с половиной года работы в главном городе страны он получил хорошую оценку астанчан. Его отличают активная позиция и креативный подход. Сейчас нам нужен именно такой человек. Когда он был акимом столицы, мы достойно провели «ЭКСПО-2017» и 20-летие Астаны. Уверен, что Асет Орентаевич справится и с этой обязанностью», - отметил Н.Назарбаев.

В завершение совещания он акцентировал внимание на ключевой роли Администрации президента в дальнейшем обеспечении экономического роста и повышении благосостояния народа, а также обозначил основные приоритеты ее деятельности на предстоящий период.

«Перед аппаратом стоит важная задача - содействовать качественной реализации всех ранее принятых государственных программ и осуществлять контроль за их исполнением. Особо хочу подчеркнуть, что сейчас работа переходит на региональный уровень, деятельность акиматов всех уровней нужно эффективно координировать, помогать им и действовать сообща», - поручил глава РК.