Президент Таджикистана отправился с рабочим визитом в ГБАО

CA-NEWS (TJ) - С целью ознакомления с социальной, экономической, культурной ситуацией, а также открытия ряда новых объектов и встречи с жителями в дни празднования 27-й годовщины государственной независимости Республики президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11 сентября утром прибыл в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО), сообщает Авеста. Визит Эмомали Рахмона начался с Ванчского района.

Президент в Ванчском районе открыл новое современное здание среднего общеобразовательного учреждения №4.

Новое здание учреждения находится в районном центре и предназначено на 1280 учеников в 2 смены, обеспечено необходимыми условиями для обучения и воспитания молодого поколения. Объект состоит из трёх двухэтажных и трёхэтажных зданий.

В новом здании имеются 28 классов и кабинетов, в том числе по физике и химии, кабинеты компьютерных технологий, лингафонные, для изучения русского и английского языков, а также физико-химические лаборатории с учебными и наглядными пособиями.

Строительные работы здесь начались в 2016 году по непосредственному указанию главы государства на площади 4245 кв. метров, строительство объекта завершено за год до окончания срока с высоким архитектурным качеством, он оснащен всем необходимым оборудованием для обучения.

Эмомали Рахмон в ходе ознакомления с учебными классами дал высокую оценку строительным работам и призвал учителей к эффективному использованию созданных условий для обучения школьников на высоком уровне и привлечению их к освоению языков и современных технологий.

Все классы оснащены современной специальной отопительной системой, также при школе построен склад для хранения угля для использования в экстремальных случаях.

Актовый зал учебного заведения рассчитан на 220 посадочных мест и предназначен для проведения различных мероприятий.

Школа имеет спортивный зал на 85 посадочных мест. В просторном зале созданы все условия для проведения спортивных занятий и различных игр. Также в школе имеются площадки для различных спортивных занятий, таких, как футбол, волейбол и баскетбол.