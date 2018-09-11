В КНДР прошли «Массовые игры» — гимнастическое шоу с тысячами участников

CA-NEWS (CA) - В день образования КНДР 9 сентября в стране проходят «Массовые игры» — гимнастическое шоу с тысячами участников, которые славят партию. В КНДР «Массовые игры» называют «Ариран». Агентство Reuters представляет фотографии с одного из самых массовых шоу в мире.

Фестиваль получил свое название - «Ариран» - в честь героя народной песни, юноши Рирана. В песне рассказывается о любви пары, которых разлучила война против Японии. Риран оставил невесту и отправился воевать. Его образ в КНДР считается символом борьбы Северной Кореи за самоопределение.

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Данное представление регулярно демонстрируется на крупнейшем в мире стадионе им. Первого мая, вмещающем 150 тыс. зрителей. На игровом поле стадиона разыгрываются эпические картины, прославляющие идею Чучхе, борьбу народа и армии за создание «могучей и процветающей державы», и объединение Кореи. Своеобразной визитной карточкой представления является «живой экран» на трибуне, который складывается из тысяч разноцветных табличек, что держат в своих руках участники шоу и сменяют их по команде.

В выступлении участвуют почти 100 тысяч человек — лауреаты известных международных и корейских конкурсов, студенты и школьники. В 2007 году фестиваль вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое шоу

Первые «Массовые игры» прошли в КНДР в 2002 году, в честь ​90-летия великого вождя Ким Ир Сена.