РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматинской области строят крупнейшую в Казахстане солнечную электростанцию за $150 млн

CA-NEWS (KZ) - Крупнейшая в Казахстане солнечная электростанция общей мощностью 150 МВт строится недалеко от города Капшагай Алматинской области.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, проект реализуется в рамках подписанного меморандума в сфере возобновляемых источников энергии в ходе рабочего визита делегации Алматинской области в город Урумчи в апреле 2016 года.

По данным специалистов, строительство первой очереди новой электростанции, расположенной на 400 га, началось в августе. Она будет завершена в первом квартале 2019 года, а вторая очередь — в третьем.

СЭС состоит из 303 тыс. специальных панелей, преобразующих энергию видимого спектра солнечного излучения в электрический ток постоянного напряжения. Большая часть оборудования немецкого производства.

Как отметил представитель компании ТОО Eneverse Kunkuat Бауыржан Карабеков, ежегодная выработка электроэнергии первой очереди СЭС «Капшагай-100» составит 151,2 МВт/ч. На период строительства создано почти 500 рабочих мест. Строительные работы ведет местная компания ТОО «Аманат». 26 человек будут трудоустроены на постоянную работу в ходе запуска СЭС.

Объем инвестиций китайских и казахстанских компаний составил почти $150 млн.

print
  • В Ташкенте открыли Университет журналистики и массовых коммуникаций
  • Министерство по инвестициям обещает начать взимать плату на 470 км дорог Казахстана
  • Кыргызстан может принять первый чемпионат Центральной Азии по волейболу
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×