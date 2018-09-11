В Алматинской области строят крупнейшую в Казахстане солнечную электростанцию за $150 млн

CA-NEWS (KZ) - Крупнейшая в Казахстане солнечная электростанция общей мощностью 150 МВт строится недалеко от города Капшагай Алматинской области.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, проект реализуется в рамках подписанного меморандума в сфере возобновляемых источников энергии в ходе рабочего визита делегации Алматинской области в город Урумчи в апреле 2016 года.

По данным специалистов, строительство первой очереди новой электростанции, расположенной на 400 га, началось в августе. Она будет завершена в первом квартале 2019 года, а вторая очередь — в третьем.

СЭС состоит из 303 тыс. специальных панелей, преобразующих энергию видимого спектра солнечного излучения в электрический ток постоянного напряжения. Большая часть оборудования немецкого производства.

Как отметил представитель компании ТОО Eneverse Kunkuat Бауыржан Карабеков, ежегодная выработка электроэнергии первой очереди СЭС «Капшагай-100» составит 151,2 МВт/ч. На период строительства создано почти 500 рабочих мест. Строительные работы ведет местная компания ТОО «Аманат». 26 человек будут трудоустроены на постоянную работу в ходе запуска СЭС.

Объем инвестиций китайских и казахстанских компаний составил почти $150 млн.