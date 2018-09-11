Как школьники из Таджикистана поступают учиться в Сибирский федеральный университет

CA-NEWS (TJ) - В текущем году студентами Сибирского федерального университета стали 22 жителя Таджикистана. Возможность учиться в одном из престижных вузов у них появилась благодаря работе профориентационного центра СФУ в Таджикистане. Уже четыре года центр проводит работу по отбору абитуриентов в красноярский университет. За это время закончили СФУ и продолжают обучение более 120 студентов, сообщает онлайн-издание newslab.ru.

«У нас есть подписанный меморандум с министерством образования республики Таджикистан, к нам приезжают преподаватели СФУ и проводят подготовительные курсы, затем они передают программы обучения местным учителям. И уже наши преподаватели подготавливают ребят с февраля по апрель. Затем проходят пробные вступительные испытания. Большой упор в этой работе мы делаем на русский язык — его преподает учитель-носитель языка», — рассказал о системе подготовки абитуриентов директор профориентационного центра Акмал Джумаев.

На данный момент СФУ предлагает студентам из Таджикистана до 100 бюджетных мест. Обязательные экзамены при поступлении — математика и русский язык. Самыми популярными направлениями, которые выпускники школ выбирают для поступления в вуз, являются строительство, программирование, управление качеством, машиностроение, горное дело, нефтегазовая отрасль. Всего же абитуриентам из этого государства доступны около 60 направлений.

На вступительные пробные экзамены в Таджикистане приходят порядка 600 человек, из них около 30 проходят отбор и становятся студентами. По словам руководителя центра, это хороший показатель, потому что в итоге поступают именно те, у кого есть знания и кто серьезно настроен на учебу. На протяжении всего времени — от пробных вступительных испытаний и до начала обучения в СФУ — студентов из республики сопровождает директор Профориентационного центра. Так молодым ребятам легче адаптироваться и узнать о всех возможностях, которые им предоставляют.

«Когда идет процесс отбора абитуриентов, я общаюсь с родителями и рассказываю им, что ждет их детей. После того, как мы набрали абитуриентов, я лечу вместе с ними и сопровождаю их на всех этапах. Объясняю практически каждый шаг от миграционного контроля до прибытия и заселения в общежитие. Один из главных плюсов в том, что абитуриентам самим не нужно волноваться о регистрации, жилье, собирать документы и прочее. Все это делает вуз. Его забота — только учиться. Плюс профориентационного центра СФУ в том, что мы предлагаем бюджетные места, технические специальности и комфортабельные общежития», — отмечает Акмал Джумаев.

Став студентом Сибирского федерального университета, перед вчерашними школьниками открываются большие возможности. Студенты из Таджикистана проживают в комфортном общежитии, учатся, занимаются спортом, получают стипендии и участвуют в культурных и других мероприятия СФУ. «Кроме того, в университете создана ассоциация студентов Таджикистана, они все вместе устраивают национальные праздники, мероприятия и, конечно, друг за другом присматривают», — рассказал руководитель профориентационного центра.

Благодаря работе центра выпускниками СФУ с красным дипломом стали три студента из Таджикистана, еще трое учились и учатся в магистратуре, в аспирантуре — еще двое, отмечается в статье.

«Это очень дорогого стоит. Я считаю, что это результат. Мы отслеживаем своих выпускников. После окончания обучения они выбирают работу в родном Таджикистане или остаются работать по профессии в России. Для нас это показатель того, что мы не зря работаем. В дальнейшем я планирую создать в Таджикистане союз выпускников СФУ, чтобы школьники знали этих ребят, знали на кого они выучились и кем стали. Чтобы у других ребят был стимул: «Он же закончил, значит и я смогу. Он же нашел работу, значит и я найду», — отметил Акмал Джумаев.

В следующем году планы профориентационного центра СФУ в Таджикистане — увеличить количество поступающих до 40-50 человек. В перспективе еще одним направлением работы станет организация в Таджикистане дней культуры Красноярского края, а в Красноярске проведение такого же фестиваля, посвященного Таджикистану. По мнению Акмала Джумаева, подобные мероприятия позволят сблизить города и страны, а также привлечь к обучению больше студентов.

«Студенты, которые уже учатся в СФУ, довольны. Большое впечатление на них произвело отношение людей — красноярцы доброжелательны и приветливы. Красноярск безопасный город, студенты здесь чувствуют себя свободно и комфортно. Я это понимаю по благодарности родителей студентов: они пишут мне и благодарят за то, что их никто не обманул. Все студенты довольны — это самое главное в нашей работе», — добавил Акмал Джумаев.