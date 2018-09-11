Таджикские музыканты завоевали гран-при на международном форуме искусства маком в Узбекистане

CA-NEWS (TJ) - 11 сентября таджикские макомисты, принявшие участие в первом международном форуме искусства маком в городе Шахрисабз Республики Узбекистан, вернутся с победой на родину, сообщает Ниат Ховар. Они завоевали Гран-при.

Таджикистан на форуме представляли 8 виртуозных музыкантов и исполнителей макома. Победители были награждены организационным комитетом дипломами, статуэтками и денежными призами. Так, обладатель Гран-при получил денежный приз в размере 15 тысяч долларов США, обладатели первых мест — сольный исполнитель (музыкант или певец) и ансамбль — по 10 тысяч долларов США. Обладатели вторых мест в данных направлениях в качестве приза получили по 7 тысяч, третьих мест — по 5 тысяч долларов США.

В рамках форума также были достойно поощрены победители в номинациях «Лучший исполнитель макома», «Лучший музыкант макома», «Лучший наставник макома», «Лучший пропагандист макома», «Лучший молодой исполнитель макома», «Лучший композитор макома».

Как сообщили в министерстве культуры Таджикистана, среди знатоков этого музыкального искусства таджикские музыканты оказались самыми лучшими. В форуме приняли участие свыше 300 певцов и музыкантов, деятелей культуры и искусства, ученые-музыковеды из 73-х стран мира.

В Таджикистане реализуется государственная программа развития искусства Шашмакома и традиционной школы «мастер — ученик» на 2017-2021 годы. Программа направлена на развитие искусства Шашмакома, Фалака и возрождение традиционной школы «мастер — ученик» в Таджикистане. Программа нацелена на повышение статуса таджикской традиционной музыки в современном обществе, всестороннее развитие художественного и духовного мышления таджиков, а также на подготовку специалистов.

Маком – жанр музыкального искусства в арабских и азиатских странах, который представляет собой своеобразную сюиту из более 20 инструментальных и вокальных частей. В 2003 году маком был объявлен ЮНЕСКО достоянием цивилизации и включен в Список всеобщего культурного наследия.