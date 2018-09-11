Рекордный профицит торгового баланса Китая с США грозит усилением торгового конфликта

CA-NEWS (CA) - Профицит торгового баланса Китая с США увеличился до исторического максимума в августе, несмотря на замедлившийся рост экспорта, что может вынудить президента США Дональда Трампа пойти на более радикальные меры в торговом споре двух ведущих экономик мира, сообщает Reuters.

Профицит торгового баланса Китая с США достиг рекордных $31,05 миллиарда в августе, против $28,09 миллиарда в июле, показали таможенные данные в субботу, перебив предыдущий рекорд, установленный в июне.

Общий профицит торгового баланса Китая в августе составил $27,91 миллиарда в месячном выражении. Аналитики ожидали роста показателя до $31,79 миллиарда с $28,05 миллиарда в июле.

Ежегодные темпы роста экспорта КНР в августе слегка поднялись на 9,8 процента - самое слабое повышение с марта. В июле показатель вырос на 12,2 процента, в то время как аналитики ожидали подъема на 10,1 процента.

Импорт, ключевой показатель внутреннего спроса Китая, увеличился на 20 процентов, превысив прогнозы. Аналитики ожидали роста показателя на 18,7 процента. В июле рост составил 27,3 процента.

Вашингтон требует, чтобы Пекин сократил профицит торговли, и может воспользоваться данными о его росте, чтобы усилить давление на Китай. Президент США Дональд Трамп повысил ставки в торговом споре в пятницу, пригрозив тарифами на продукцию стоимостью $267 миллиардов в дополнение к пошлинам на товары стоимостью $200 миллиардов, ввести которые Трамп пригрозил ранее, отмечает агентство.