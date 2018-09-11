Представителей Cotton Campaign допустят на хлопковые поля Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Представителей международной коалиции Cotton Campaign («Хлопковая кампания») допустят на хлопковые поля Узбекистана, сообщил министр занятости и трудовых отношений республики Шерзод Кудбиев.

По его словам, во время хлопковой компании в страну могут приехать 8-10 представителей правозащитной организации, сообщает Kun.uz.

В июле 2018 года Министерство труда США опубликовало предварительное решение об исключении узбекского хлопка из списка стран, в которых хлопок собирается с помощью детского принудительного труда. После этого Cotton Campaign направила в ведомство письмо с просьбой не исключать Узбекистан из данного списка. В организации считают, что, несмотря на существенный прогресс, случаи привлечения детей к уборке хлопка были зафиксированы в 2017 году. Кудбиев заявил, что с детским трудом покончено, и он ознакомился с вышеназванными документами.

«Cotton Campaign – это не все мировое сообщество. Давно слышим об их планах приехать в Узбекистан, мы никому не препятствуем и открыты для всех», – отметил министр. Он также предложил подключиться к мониторингу хлопковых полей местных правозащитников Елену Урлаеву и Малохат Ешанкулову.

«Если кто-то столкнется со случаями незаконного труда, это не означает, что у нас такая государственная политика. Любой руководитель (причастный к принудительному труду – прим.) будет наказать – вот политика государства. Принудительный труд не будет допущен, назад пути нет», – подчеркнул Кудбиев.