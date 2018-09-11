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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Драма казахстанского режиссера победила на фестивале мусульманского кино в Казани

CA-NEWS (KZ) - Гран-при XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино (номинация «Лучший игровой полнометражный фильм») завоевала драма казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира».

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, картина совместного производства Казахстана и Франции дебютировала в мае 2018 года на Каннском кинофестивале, на Казанском кинофестивале она завершает «вояж» и 20 сентября выходит в прокат в на родине и ряде европейских стран.

В основу драмы положена история любви красивой, но бедной девушки Салтанат и крестьянского парня Куандыка. Салтанат отправляют в город, к богатому дяде, который хочет выдать ее за своего партнера по бизнесу, и Куандык едет за ней. Картина рассказывает о том, как большой город пытается сломать героев и растоптать любовь.

За главную мужскую роль в «Ласковом безразличии мира» казахстанский актер Куандык Дюсенбаев признан «Лучшим актером полнометражного игрового фильма».

Приз – памятную статуэтку Казанского кинофестиваля – от лица всей съемочной группы из рук председателя жюри, туркменской актрисы, народной артистки СССР Майи-Гозель Аймедовой получила мать оператора-постановщика картины, уроженца Казани Айдара Шарипова. Режиссер киноленты, на церемонии награждения присутствовать не смог.

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