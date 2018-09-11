Минтранс Туркменистана: Запрет на транзит грузовых фур в Таджикистан связан с вопросами безопасности

CA-NEWS (TJ) - Грузовые фуры, следующие транзитом в Таджикистан, простаивают на туркменской границе из соображений безопасности. Такая формулировка содержится в официальном письме туркменской стороны в адрес министерства иностранных дел Таджикистан, сообщает Радио Озоди.

В Минтрансе Таджикистана сообщили 11 сентября, что в письме сообщается, что на кордоне в Туркменистане простаивают также машины из Турции, Узбекистана и других стран. «Власти этой страны обеспокоены наркотрафиком, поэтому им пришлось прибегнуть к этой мере», - отметили в ведомстве.

Неизвестно, что означает эта формулировка, и уличены ли граждане Таджикистана в наркотрафике, а самое главное – когда десяткам машин дадут «добро» на пересечение туркменской границы.

Представители одной из иранских компаний сообщили 11 сентября в беседе, что на прошлой неделе около 20 таджикских водителей были вынуждены проехать через Иран и вернуться на родину авиарейсом Тегеран-Душанбе.

Напомним, 2 сентября водители грузовых фур из Таджикистана сообщили, что больше недели застряли на туркменско-иранской границе. Они не знают, по какой причине их не пропускают на территорию Туркменистана. По информации водителей, на ирано-туркменской границе застряли десятки грузовых машин, направляющихся в Таджикистан. Турменская таможня никак не комментирует запрет на транзит.

На прошлой неделе иранские власти сообщили, что не имеют отношения к сложившейся ситуации. ​Умед Джаханхах, представитель таможни провинции Хорасан-Резави, сказал 8 сентября корреспонденту ИРНА, что Иран не создавал никаких препятствий для транзита таджикских машин на пункте пропуска «Лютфабад».

«Неделю назад Туркменистан запретил транзит через свою территорию грузовых фур, следующих в Таджикистан. Машины были вынуждены развернуться с КПП «Лютфабад» и ехать к северо-западным границам Ирана», - сказал он.

Минтранс Таджикистана рекомендовал водителям добираться до Таджикистана альтернативными путями. Предлагается вариант проезда через границу Ирана и Азербайджана, а оттуда добраться до Таджикистана через территории России, Казахстана и Узбекистана. Правда, такой путь будет в разы длиннее по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан.

Власти Туркменистана на сегодняшний день так и не дали ответа вокруг сложившейся ситуации. Только спустя две недели после запрета туркменская сторона разрешила проезд застрявших железнодорожных вагонов. В таджикской железной дороге 6 сентября сообщили , что границу Туркменистана пересекли около 150 вагонов, следующих в Таджикистан. Он сказал, что туркменские коллеги написали им в письме, что проблемы с пропуском транзитного транспорта связана с внутренними проблемами.