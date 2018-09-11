Россия и Казахстан планируют открыть СЭЗ на Байконуре

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялась встреча председателя правления национальной компании Kazakh Invest Сапарбека Туякбаева с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным и торговым представителем РФ в РК Александром Яковлевым.

Как сообщили в пресс-службе компании, стороны обсудили вопросы углубления инвестиционного сотрудничества между странами в рамках ЕАЭС.

По словам главы Kazakh Invest, в соответствии с национальной инвестиционной стратегией Россия входит в список 11 приоритетных стран для инвестирования в Казахстан. Он передал для изучения актуальные инвестиционные предложения на территории РК.

В ходе встречи также была обсуждена возможность создания специальной экономической зоны на территории комплекса «Байконур».

По информации посольства России в Казахстане, объем вложенных российских инвестиций в экономику РК составляет порядка $12 млрд, реализуется около 50 крупных инвестиционных проектов. В настоящее время российские компании также проявляют интерес к программе приватизации в РК.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в реализации туристских проектов на Каспии и развитии портового хозяйства, рыболовства, судоходства и др.