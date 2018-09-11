Талибы захватили район на севере Афганистана на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» захватили один из районов в провинции Джаузджан на севере Афганистана (граничит с Туркменистаном), сообщает телеканал Tolonews со ссылкой на местных чиновников.

Местные чиновники в северной провинции Джаузджан подтвердили, что район Хам-Ааб (Kham Aab) попал под контроль «Талибана» после столкновений, отмечает телеканал.

Начальник районной полиции подтвердил, что рйаон был захвачен после того как талибы провели штурм примерно в 4:15 утра по местному времени в понедельник, 10 сентября.

«50 членов сил безопасности были окружены талибами, и если правительство не отправит подкрепление, они будут убиты в ходе столкновений», - сказал он, добавив, что 10 военных были убиты в ходе продолжающихся боестолкновений.

Член провинциального совета отметил, что если подкрепления не придет в ближайшее время талибы возьмут штурмом и другие части северной провинции.