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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Талибы захватили район на севере Афганистана на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» захватили один из районов в провинции Джаузджан на севере Афганистана (граничит с Туркменистаном), сообщает телеканал Tolonews со ссылкой на местных чиновников.

Местные чиновники в северной провинции Джаузджан подтвердили, что район Хам-Ааб (Kham Aab) попал под контроль «Талибана» после столкновений, отмечает телеканал.

Начальник районной полиции подтвердил, что рйаон был захвачен после того как талибы провели штурм примерно в 4:15 утра по местному времени в понедельник, 10 сентября.

«50 членов сил безопасности были окружены талибами, и если правительство не отправит подкрепление, они будут убиты в ходе столкновений», - сказал он, добавив, что 10 военных были убиты в ходе продолжающихся боестолкновений.

Член провинциального совета отметил, что если подкрепления не придет в ближайшее время талибы возьмут штурмом и другие части северной провинции.

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