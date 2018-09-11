Казахстан и Словения намерены укреплять экономическую дипломатию

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Словения намерены укреплять сотрудничество в политической плоскости с акцентом на экономическую дипломатию и взаимодействие на международной арене. Об этом стало известно на прошедших накануне в словенском городе Блед политических консультациях.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, казахстанскую делегацию возглавил заместитель главы ведомства Роман Василенко, словенскую – государственный секретарь МИД республики Андрей Логар.

Дипломаты обсудили спектр политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, подтвердив взаимную приверженность расширению партнерства. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между министерствами в рамках экономической дипломатии (двусторонний товарооборот за 2017 год составил свыше 100 млн евро).

Р.Василенко информировал, что одной из главных задач, стоящих сегодня перед МИД РК, является привлечение инвестиций и новых технологий в Казахстан. Он отметил успешную работу в Казахстане словенских компаний, являющихся лидерами в своей области и имеющих представительства по всему миру, – KRKA (медикаменты), Iskratel Group (IT решения), Gorenje (бытовая техника), Bisol Group (солнечные батареи). В целом, по его словам, в стране представлены около 20 словенских компаний.

Перспективными отраслями сотрудничества стороны обозначили информационные технологии, фармацевтику, транспортную инфраструктуру, логистику, туризм, реабилитационную медицину, зеленые технологии и др.

Замминистра также выразил благодарность словенской стороне за поддержку в вопросе начала переговоров по облегчению визового режима граждан РК в страны Европейского союза.