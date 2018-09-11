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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане разработана программа кредитования вторичного жилья с годовой ставкой в 10,75%

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане разработана программа кредитования вторичного жилья. Об этом 11 сентября на пресс-конференции в Астане сообщил председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана» Кайрат Алтынбеков.

«Со стороны населения возникает много вопросов, касательно включения в программу кредитования вторичного жилья. Мы считаем, что льготное кредитование вторичного рынка недвижимости существенно облегчит нашим гражданам вопрос обеспечения жильем», - сказал он.

В этой связи, по его словам, был разработан новый продукт для кредитования вторичного жилья «Баспана Хит».

«Это отдельный от программы «7-20-25» продукт ипотечной организации «Баспана». Первоначальный взнос - 20% от стоимости жилья, годовая ставка - базовая ставка Национального банка + 1,75%. С учетом того, что сейчас базовая ставка Нацбанка составляет 9%, ставка по продукту «Баспана Хит» составит 10,75%. Срок кредита до 15 лет», - сообщил К.Алтанбеков.

Напомним, в качестве объекта кредитования в программе «7-20-25» утверждено первичное жилье.

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