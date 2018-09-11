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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане открыто 425 кабинетов для бесплатного проведения обряда обрезания

CA-NEWS (TJ) - В государственных медучреждениях Таджикистана на сегодня создано 425 кабинетов для бесплатного проведения обряда обрезания, сообщает ТаджикТА.

«Здесь за семь месяцев бесплатно провели операции по обрезанию для более чем 33 тыс. мальчиков. Кабинеты открыты в Хатлонской области - 203, в Согде - 69, в Районах республиканского подчинения - 120, в Горно-Бадахшанской автономной области - 18 и в Душанбе – 15», - сообщает пресс-служба минздрава и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, в вышеназванных кабинетах услуги врачей и лекарства для проведения обряда обрезания являются бесплатными.

Эти услуги проводятся по поручению правительства страны во исполнение норм закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Согласно внесённым в этот закон в августе прошлого года изменениям, обряд обрезания в стране должен проводиться только в соответствующих медицинских учреждениях с согласия родителей, до двадцатого дня после рождения сына.

Отмечаться это событие должно только в кругу семьи и без услуг деятелей искусств.

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