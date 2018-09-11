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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Торговый оборот между Монголией и Казахстаном достиг $36,6 млн

CA-NEWS (MNG) - В первые дни октября пройдут деловые встречи предпринимателей Монголии и Республики Казахстан. Главным организатором с монгольской стороны является национальная торгово-промышленная палата, а с казахской стороны - национальная палата предпринимателей «Атамекен», внешнеторговая палата, министерство по инвестициям и развитию и посольства Республики Казахстан в Монголии, передает Montsame.

Деловые встречи предпринимателей вносят значимый вклад в укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. На этот раз в Монголию приедет делегация более 10 крупных казахских компаний.

Монголия из Казахстана покупает в основном сельскохозяйственную технику и оборудование. Внешнеторговый оборот двух стран в 2017 году составил $29 млн. В конце 2017 года этот показатель достиг $36,6 млн, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.

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