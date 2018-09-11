Доллар подешевел до 70 руб. в начале торгов на Московской бирже

CA-NEWS (CA) - В первые минуты торгов на Московской бирже во вторник, 11 сентября, российская валюта укрепилась на 50–60 коп., отыграв часть падения предыдущего дня, сообщает РБК.

​По данным с сайта биржи, торги открылись на уровне 70,165 руб. за доллар и в следующие несколько минут доллар подешевел до 69,9 руб. В дальнейшем сделки закрывались вокруг уровня 70 руб. за доллар. По состоянию на 10:40 мск за $1 на бирже давали 70,0125 руб.

В ходе предыдущей торговой сессии в понедельник, 10 сентября, рубль сдавал позиции, торги закрылись на отметке 70,565 руб. за доллар, что стало рекордным уровнем с марта 2016 года.

Евро тоже показал рекордные за 2,5 года значения, курс европейской валюты превысил отметку 81 руб. за евро.