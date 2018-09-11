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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и Беларуси посетят таджикскую алюминиевую компанию «ТАЛКО»

CA-NEWS (TJ) - Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках участия в намеченном на 27-28 сентября в Душанбе саммите глав государств СНГ посетят город таджикских металлургов – Турсунзаде, сообщили «Азия-Плюс» в правительстве Таджикистане.

Ожидается, что лидеры Беларуси и Узбекистана ознакомятся с деятельностью «Таджикской алюминиевой компании» (ТАЛКО).

Кроме того, президенты побывают в дехканских хозяйствах Камола Ходжи Мадумарова и Негмата Ходжи Усмонова, которые известны в республике, как потомственные дехкане-виноградари.

Между тем, в преддверии поездки президентов фасады всех домов, расположенных вдоль автомобильной трассы Душанбе-Турсунзаде, сегодня экстренно ремонтируются.

В администрации мэра Душанбе сообщили, что ни население, ни сам городской бюджет на это деньги не тратит.

«Фасады домов, по просьбе городских властей, реставрируются за счет строительных компаний, которые занимаются в Душанбе возведением высотных жилых домов», - сообщили в столичной мэрии.

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