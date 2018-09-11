Трамп продлил введенное после терактов 11 сентября чрезвычайное положение в США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома.

«Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим ЧП, объявленный 14 сентября 2001 года, а также полномочия власти, введенные для решения проблемы, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года», - поясняется в тексте заявления.

19 боевиков «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских лайнера, два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра. Еще один самолет упал на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый борт также направлялся в столицу США, но рухнул в сельской местности возле города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2,9 тыс. человек.