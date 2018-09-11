Назабаев указал Султанову на приоритетные задачи, стоящие перед ним на посту акима Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 сентября провел совещание с активом города Астаны.

Как сообщает пресс-служба Акорды, перед встречей с активом состоялась сессия городского маслихата, на которой депутаты единогласно одобрили кандидатуру нового акима столицы Бахыта Султанова.

Отметив заслуги экс-акима Асета Исекешева, Н.Назарбаев подчеркнул задачи, стоящие перед новым руководством города.

«Назначение акима столицы для меня всегда имеет особую значимость. Вопросы развития города, в том числе строительство всех объектов в столице, постоянно находятся на моем личном контроле. Это важнейший для меня приоритет. Бахыт Султанов имеет большой опыт государственного управления и необходимые организаторские способности», - сказал он.

В ходе совещания президент указал на ряд приоритетных задач, стоящих перед новым руководством Астаны.

«Необходимо внедрить новую модель развития. Важно создать комфортную среду для продвижения инноваций и роста креативных людей. Для этого следует разработать долгосрочную стратегию развития города до 2050 года», - указал Н.Назарбаев.

Кроме того, по его словам, нужно продолжить развитие столицы в качестве делового финансового хаба, используя возможности Международного финансового центра «Астана».

Президент Казахстана остановился на вопросах строительства нового жилья, создания благоприятных условий для проживания людей и возведения социальных объектов, указал на важность сохранения темпов развития инфраструктуры города и его подготовки к газификации, а также поручил использовать лучшие практики в развитии туристического потенциала столицы.

Среди приоритетов дальнейшего развития Астаны Н.Назарбаев выделил необходимость продолжения трансформации работы всех городских государственных структур, повышения качества государственных услуг и реализации программы цифровизации.

В завершение А.Исекешев и Б.Султанов поблагодарили главу республики за оказанное доверие, а также выразили готовность и дальше вносить свой вклад в развитие столицы и страны.