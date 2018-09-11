Посол США Джордж Крол завершает дипмиссию в Казахстане. Назарбаев вручил ему орден

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 сентября встретился с послом Соединенных Штатов Америки в РК Джорджем Кролом по случаю окончания его дипломатической миссии.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он поблагодарил дипломата за плодотворную работу в Казахстане и отметил его вклад в развитие двусторонних связей.

«За время вашей работы плодотворные контакты между нашими странами усилились. В январе состоялся мой визит в США, где я встретился с президентом Дональдом Трампом. Наше экономическое сотрудничество вышло на новый уровень. Все достигнутые договоренности успешно реализуются. И в этом вам принадлежит большая заслуга. Вы пропагандируете казахский язык и казахскую культуру, проводите огромную работу для укрепления наших взаимоотношений. Надеюсь, вы останетесь другом Казахстана», – сказал глава государства.

В свою очередь Дж.Крол поблагодарил президента за высокую оценку его дипломатической миссии и подчеркнул, что работа в Казахстане была для него большой ответственностью и честью. Посол также выразил надежду, что его деятельность послужит дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

В завершение встречи Н.Назарбаев наградил Дж.Крола орденом «Достык» ІІ степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между США и Казахстаном.