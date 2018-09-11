В Таджикистане готовят амнистию 182 заключенным, в том числе «политзаключенных», - СМИ

CA-NEWS (TJ) - О том, что в Таджикистане готовится амнистия «Азия-Плюс» сообщили в минюсте страны, и, возможно, на свободу выйдут те, кого называют политзаключенными.

Готовится документ об амнистии 182 человек. Список находится в министерстве юстиции и генеральной прокуратуре Таджикистана, отмечается в статье.

«Насколько мне известно, на свободу могут отпустить и некоторых известных людей, которых называют политзаключенными», - сказали в минюсте РТ.

Между тем, пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Саёд Рахимов сообщил, что в Таджикистане нет политических заключенных.

«Те, люди, о которых говорят политические заключенные, привлечены к ответственности по конкретным статьям», - заявил он.

Об этом ранее неоднократно говорил и сам уполномоченный по правам человека Зариф Ализода: «Законодательство Таджикистана вообще не предусматривает наказание по политическим мотивам, такого наказания в нашей стране вообще нет».

Как сообщает агентство «Ахбор», Сайфулло Сафаров, замначальника центра стратегических исследований Таджикистана 10 сентября в ходе короткой встречи в Варшаве с лидерами оппозиции сообщил, что правительство Таджикистан скоро выпустит из тюрем 183 заключенных, которые осуждены по политическим статьям. Сафаров заявил, что в том числе из тюрьмы будут освобождены два зампредседателя партии исламского возрождения (ПИВТ) Махмадали Хаит и Саидумар Хусайни, а также известный бизнесмен Зайд Саидов и адвокат Бузургмехр Ёров.

Между тем, в Youtube появилось видео с выступлением Сайфулло Сафарова на конференции ОБСЕ в Варшаве. В нем, в частности, он высказал свое мнение о присутствии на конференции представителей ПИВ.

«Таджикистан, как член ОБСЕ, имеет полное право требовать соблюдения тех обязательств, которые взяли на себя обе стороны. Поэтому пусть наша оппозиция немного подумает над этим. Я не знаю, плакать мне или смеяться, лучше улыбаться, наверное, потому что очень малограмотно, очень просто говорили, что есть на самом деле», - заявил Сайфулло Сафаров.

Далее он отметил, что в Таджикистане проводились конституционные реформы, совершенствовались законы, касающиеся прав человека и избирательного процесса.

«Но, к сожалению или к счастью, на последних выборах наш народ не выбрал две партии тоталитарного характера. Это Исламская партия возрождения, которая потом превратилась в террористическую организацию и Коммунистическая партия. Но коммунисты пока работают и живут, и никто против них ничего не имеет, так как они не агрессивно поступили против нашего населения», - отметил Сафаров.

В конце он отметил: «Мы приехали не разбираться со своей оппозицией, а заявить о том, что наша позиция состоит в совместной борьбе против терроризма и экстремизма. Ваши усилия по возвращению наших граждан на родину мы рассматриваем как обеспечение их права, потому что многие заблудились просто, они молодые, они многие не знают что за организация эта партия (ПИВ, - ред.).