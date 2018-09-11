В Индии проходят Дни культуры Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Дели 10 сентября состоялось официальное открытие Дней культуры Узбекистана в Индии. Церемония открытия Дней культуры ознаменовалась торжественным вечером во дворце форумов Министерства иностранных дел Индии «Правас Бхаратия Кендра», где проводятся крупные мероприятия общенационального масштаба.

На церемонии открытия выступили музыкальные и танцевальные группы из Узбекистана. Открытие посетили более 300 гостей, среди которых представители государственных, общественно-политических и культурных организаций, исследовательских и академических институтов, бизнес-кругов и СМИ Индии, послы и дипломаты, аккредитованные в Дели, деятели науки и искусства.

Во дворце форумов также организована выставка прикладного искусства Узбекистана, сообщили в посольстве Индии в Ташкенте.

В рамках церемонии также состоялась презентация 4-х томного учебника узбекского языка, изданного в Дели под руководством профессора узбекского языка одного из крупных учебных заведений Индии – Университета Джамия Миллия Исламия Ш.Таслима. В данном университете действует кафедра узбекского языка и создан уголок узбекской культуры.

Дни культуры Узбекистана будут продолжаться в Индии до 14 сентября.