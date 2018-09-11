В Ташкенте пройдет выставка инновационных белорусских товаров

CA-NEWS (UZ) - С 14 по 19 сентября в Ташкенте будет проходить выставка белорусских производителей Made in Belarus, сообщает ut.uz.

В ней примут участие свыше 150 предприятий-флагмана. В рамках выставки будет представлен ряд тематических экспозиций: машиностроение, промышленное оборудование, химия, строительство, наука и технологии, легкая промышленность, продукты питания, медицина, образование и туризм.

Помимо экспозиции в павильоне на уличной площадке будет представлено 48 единиц техники «Амкодор», «МАЗ», «МТЗ», «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш», «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова», «Блюминг». Для наглядной демонстрации возможностей белорусской техники выставка будет сопровождаться авто-шоу с эффектными трюками и элементами экстремального вождения.

Белорусские производители также готовы предложить узбекистанским потребителям современную бытовую технику для дома и офиса.

Также в экспозиции будет представлена система досмотра багажа серии BV с автоматическим выделением подозрительных объектов и контролем состояния системы.

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