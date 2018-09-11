В Воронеже осудят троих граждан Узбекистана, насиловавших девушек по выходным

CA-NEWS (UZ) - В Воронеже предстанут перед судом трое граждан Республики Узбекистан. 24-летний Урал Алланов, 25-летний Ганишер Бутаев и 25-летний Холмурод Муминов обвиняются в нескольких изнасилованиях и разбое. Случайными жертвами преступников стали 5 девушек, возрастом от 19 до 25, которых они в позднее время замечали на улицах города, сообщили в прокуратуре города.

В сентябре 2017 года Бутаев и Алланов, проезжая ночью по улицам Воронежа, заметили одиноко идущую девушку. Мужчины силой затащили ее в машину и увезли за город, где ограбили и изнасиловали.

После произошедшего приятели договорились со знакомым совершать такие «выезды» каждые выходные. Трое преступников в ночное время нападали на женщин. Случайными жертвами насильников стали четыре девушки, возрастом от 19 до 25 лет.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела в зависимости от роли каждого по трём статьям УК РФ. Максимальное наказание за каждое преступление — 10 лет лишения свободы.