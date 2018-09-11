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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Дарвазском районе Таджикистана установили 30-метровый флагшток

CA-NEWS (TJ) - Из Ванджского района ГБАО, куда президент страны Эмомали Рахмон приехал 11 сентября, он отправился дальше в Дарвазский район, сообщает пресс-служба президента.

В центре района Эмомали Рахмон в торжественной обстановке открыл постамент национального герба и флага. Высота флагштока составляет 30 метров, а высота национального герба - 15 метров. Рядом с этими символами также установлена корона шириной 12 и высотой 14 метров.

Также глава государства открыл новое здание отдела образования района, гостиницу и здание исполнительного органа госвласти Дарвазского района.

Помимо этого президент провёл встречу с активом района.

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