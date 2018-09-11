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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Комитет нацбезопасности Казахстана совместно с российской компанией будет бороться с киберугрозами

CA-NEWS (KZ) - Государственная техническая служба Комитета национальной безопасности Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с российской компанией Positive Technologies.

«Понимаем, что в рамках цифровизации, автоматизации многих процессов возникают и киберугрозы. К сожалению, это есть, и мы должны на это оперативно реагировать и взаимодействие с частным сектором, в том числе, с разработчиками программного обеспечения, это очень важно. Нам надо знать, оперативно получать информацию о вероятных угрозах, причинах, как с ними бороться. Как и то, какие угрозы присутствуют в других странах», - сказал директор ГТС Ержан Биржанов во время подписания меморандума.

В соответствии с условиями соглашения, стороны намерены оперативно обмениваться информацией об угрозах информационной безопасности, распространении вредоносного ПО, новых уязвимостях и средствах их эксплуатации, данными об атаках и атакующих, индикаторами компрометации, а также совместно реагировать на инциденты информационной безопасности.

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