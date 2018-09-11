США допустили введение санкций против Китая из-за нарушения прав уйгуров

CA-NEWS (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении китайских высокопоставленных должностных лиц и компаний из-за ситуации с уйгурским и другими национальными меньшинствами, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц.

Это будет первый случай введения экономических ограничений против Пекина на основании предполагаемого нарушения прав человека.

Санкции предполагают также ограничение поставок из США в КНР технологий наблюдения, которые используются китайскими агентствами по безопасности для слежения за этническими уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Обсуждение вопроса о санкциях в связи с положением уйгуров ведутся уже несколько месяцев в Белом доме, Госдепе и минфине США. Но усилились разговоры о необходимости этих мер в последние две недели, после того как госсекретарь Майк Помпео и глава минфина Стив Мнучин напрямую потребовали ввести ограничения против семи китайских чиновников. Любые новые американские санкции будут объявлены после правительственных консультаций, в том числе с Конгрессом США, отмечает The New York Times.

По данным издания, правозащитники говорят, что массовые задержания в Синьцзяне являются худшими коллективными нарушениями прав человека в Китае. 9 сентября Human Rights Watch опубликовала отчет, из которого следует, что нарушения прав человека в Китае достигли уровня, последний раз наблюдавшегося в КНР во время Культурной революции (1966-1976 гг.).

По их данным, задержанных уйгуров-мусульман заставляют посещать ежедневные занятия, отказываться от некоторых аспектов ислама, изучать современную китайскую культуру и историю китайской компартии. Некоторые собеседники HRW настаивают, что подвергались пыткам.

В Пекине это называют «трансформацией через обучение» или «образование по борьбе с экстремизмом».

В ответ официальный представительно китайского МИДа Хуа Чуньин заявила, что данная информация не подтверждена фактами и не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

В Китае насчитывается около 11 млн этнических уйгуров.