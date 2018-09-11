Народный банк Казахстана учредил дочерний банк в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Народный банк Казахстана "Halyk Bank" учредил дочерний банк Tenge Bank в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Совет директоров Народного банка Казахстана принял решение о создании дочериного банка — акционерного коммерческого банка Tenge Bank в Узбекистане, говорится в сообщении организации.

Дочерний банк будет находиться в Яккасарайском районе Ташкента.

Ранее сообщалось, что капитал «дочки» Народного банка Казахстана составит порядка $15 млн.

Народный банк Казахстана является самым крупным банком Казахстана по размеру активов.



