Народный банк Казахстана учредил дочерний банк в Узбекистане
- Узбекистан, экономика
- 16:51, 11 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Народный банк Казахстана "Halyk Bank" учредил дочерний банк Tenge Bank в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Совет директоров Народного банка Казахстана принял решение о создании дочериного банка — акционерного коммерческого банка Tenge Bank в Узбекистане, говорится в сообщении организации.
Дочерний банк будет находиться в Яккасарайском районе Ташкента.
Ранее сообщалось, что капитал «дочки» Народного банка Казахстана составит порядка $15 млн.
Народный банк Казахстана является самым крупным банком Казахстана по размеру активов.
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