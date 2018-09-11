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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии пройдет форум «Исследование головного мозга – XXI век»

CA-NEWS (MNG) - В целях поддержки развития науки и укрепления национальной безопасности планируется организовать по указанию президента Монголии ряд форумов с участием лауреатов Нобелевской премии, сообщает Montsame.

Первый форум пройдет 23-24 сентября в Улан-Баторе, и главной темой обсуждения будет «Исследование головного мозга – XXI век».

В нем по приглашению примут участие лауреат Нобелевской премии по медицине, нейрофизиолог, доктор, профессор Эдвард Мозер, директор института «Brain Mind» Пьер Магистретти и главный редактор международного научного журнала «Нейронаука» Хуан Лерма. Они будут читать лекции о новых научных открытиях, человеческом интеллекте, эволюции головного мозга и др.

Кроме этого, в Монголию приедут ведущие ученые и специалисты из Норвегии, Швейцарии, Испании,Японии, Кореи, Тайвани, Малайзии, России и Китая. Они выступят с докладами на тему «Исследование головного мозга – XXI век».

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