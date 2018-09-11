В Астане задержаны граждане Узбекистана, отобравшие у старушки деньги

CA-NEWS (KZ) - В Астане задержаны три гражданина Узбекистана, подозреваемые в совершении мошеннических действий в отношении 78-летней жительницы города.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел столицы Казахстана, преступная группа в составе трех человек (две женщины и мужчина) в возрасте 60 и 45 лет обманным путем завладели денежными сбережениями пожилой женщины.

Установлено, что задержанные, познакомившись с потерпевшей на улице, сказали ей о якобы предстоящей девальвации, которая повлияет на денежные сбережения. После чего мошенники предложили «выход из ситуации». Под предлогом получения дисконт-карты банка они обманным путем завладели сбережениями пенсионерки на сумму 270 тыс. тенге ($715). Деньги пожилая женщина сняла с депозита и передала им.

Подозреваемые дали признательные показания. По информации сотрудников полиции, они в начале сентября приехали в Астану и жили на арендованной квартире.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД города. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество».

Граждан, пострадавших от мошеннических действий данных лиц, полиция просит обратиться в УВД района «Сарыарка» по адресу (ул. Акбуга,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-66-10, 71-66-40 или на 102.