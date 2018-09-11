В мире голодает каждый девятый человек, - доклад

CA-NEWS (CA) - Согласно новым данным, число голодающих в мире растет, достигнув уже 821 миллиона в 2017 году, а это означает, что голод затронул каждого девятого человека на планете, говорится в опубликованном сегодня докладе «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире - 2018».

Голод был на подъеме в течение последних трех лет, вернувшись на уровень десятилетней давности. Торможение прогресса свидетельствует о необходимости принятия срочных мер, чтобы достичь к 2030 году цели устойчивого развития «Нулевой голод», говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ситуация ухудшается в Южной Америке и большинстве регионов Африки, тогда как тенденция снижения уровня недоедания, характерная для Азии, значительно замедлилась.

В ежегодном докладе ООН говорится, что изменение климата, влияющее на нормы выпадения осадков и посевные сезоны, а также повторяющиеся экстремальные природные бедствия, такие как засухи и наводнения, относятся к ключевым факторам роста голода, наряду с конфликтами и экономическим спадом.

«Тревожные признаки растущей нехватки продовольствия и высокий уровень различных форм неполноценного питания являются явным предупреждением о том, что нам предстоит проделать большую работу, чтобы не оставить никого на полпути к достижению ЦУР в области продовольственной безопасности», - заявили руководители ФАО, Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в своем совместном предисловии к докладу.

В докладе отмечается незначительный прогресс, связанный с сокращением отставания в росте среди детей, при этом у почти 151 миллиона детей в возрасте до пяти лет наблюдался слишком низкий рост для их возраста вследствие неполноценного питания в 2017 году по сравнению со 165 миллионами в 2012 году. В глобальном масштабе на Африку и Азию приходилось 39 процентов и 55 процентов всех детей с задержкой роста, соответственно.

Распространенность детского истощения остается чрезвычайно высокой в Азии, где почти каждый десятый ребенок в возрасте до пяти лет имеет низкий вес для своего роста по сравнению с каждым сотым ребенком в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

В докладе утверждается, что каждая третья женщина репродуктивного возраста в мире страдает от анемии, которая имеет серьезные последствия для здоровья и развития как женщин, так и их детей. Ни один регион не показал снижение анемии среди женщин репродуктивного возраста, а ее распространенность в Африке и Азии почти в три раза выше, чем в Северной Америке.

Уровень исключительно грудного вскармливания в Африке и Азии в 1,5 раза выше, чем в Северной Америке, где только 26 процентов детей в возрасте до шести месяцев получают исключительно грудное молоко.

Одновременно усугубляется и проблема ожирения среди взрослого населения, при этом примерно каждый восьмой человек в мире страдает ожирением. Эта проблема наиболее актуальна для Северной Америки, но Африка и Азия также испытывают тенденцию к росту, говорится в докладе.

В докладе содержится призыв к осуществлению и расширению мер, направленных на обеспечение доступа к питательным продуктам и нарушению межпоколенческого цикла неполноценного питания. Политики должны уделять особое внимание группам, которые наиболее уязвимы к пагубным последствиям затрудненного доступа к продовольствию: младенцам, детям в возрасте до пяти лет, школьникам, девочкам-подросткам и женщинам.

В прошлогоднем докладе отмечалось, что за недавним ростом голода стоят три фактора: конфликт, климат и экономический спад, а также проводилось глубокое исследование роли конфликта в усугублении ситуации с голодом. В докладе этого года основное внимание уделяется роли меняющегося климата и экстремальных погодных явлений для анализа наблюдаемых тенденций в области продовольственной безопасности.