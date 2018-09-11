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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Молодежная сборная Таджикистана по футболу заняла третье место на турнире в Китае

CA-NEWS (TJ) - В китайском городе Цюйцзин 8 сентября завершился международный турнир среди молодежных сборных (U-21), сообщает Авеста.

В турнире приняли участие четыре сборные – Китая, Таджикистана, Узбекистана и Мьянмы. По итогам турнира молодежная сборная Таджикистана под руководством главного тренера Мубина Эргашева заняла третье место, выиграв «бронзу». В Цюйцзине «молодежка» Таджикистана провела три встречи, в которых дважды сыграла вничью с Китаем (1:1) и Мьянмой (0:0), а также в одном матче уступила команде Узбекистана (0:1).

Победителем турнира стала молодежная сборная Узбекистана, набравшая семь очков. Второе место досталось хозяевам турнира – футболистам Китая.

Отметим, что участие на турнире в Китае стало для молодежной сборной Таджикистана (игроки не старше 1997 года рождения) этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет с 18 по 26 марта следующего года.

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