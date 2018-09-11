Глава Минтранса России сообщил о сдвиге срока создания аналога МАК для ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Сроки подписания соглашения о создании органа, который будет заниматься расследованием авиакатастроф внутри стран ЕАЭС и придет на смену Межгосударственному авиационному комитету, сдвигаются, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах ВЭФ-2018.

«Сроки несколько сдвигаются с учетом согласования с другими государствами», - цитирует его слова ТАСС.

Договор о создании аналога МАК, наделенного полномочиями по расследованию авиапроисшествий, планируется подписать со странами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в августе-сентябре.

Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что документ о создании евразийского аналога МАК будет открытым: он может быть подписан как между пятью, так и между меньшим количеством государств. К нему также могут присоединиться не только страны ЕАЭС.

Необходимость создания такого органа в рамках ЕАЭС Соколов объяснял тем, что формат Межгосударственного авиационного комитета не позволяет принимать решения способом консенсуса.