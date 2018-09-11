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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Китай обсудили вопросы военного сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялась встреча первого заместителя министра обороны-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Мурата Майкеева с главнокомандующим Западным военным округом Народной освободительной армии Китая Чжао Цзунци.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства РК, стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности подготовки казахстанских военнослужащих в военных вузах Китая, проведения совместного учения, а также обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности в регионе.

В столице для зарубежных гостей была организована экскурсия в Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра ВС РК. Кроме того, в рамках визита военная делегация Китая посетит воинские части Алматинского гарнизона.

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