Два таэквондиста Таджикистана выиграли золотые медали открытого чемпионата Азии

CA-NEWS (TJ) - Таджикские спортсмены Мухаммадхасан Шомахмадов и Амал Ибрагимов стали победителями первого открытого чемпионата в Азии по таэквондо (WT), сообщает ТаджикТА.

«С 7 по 9 сентября в городе Атырау Казахстана прошел первый открытый чемпионат Азии по таэквондо. Спортсмены республики выиграли 8 медалей, в том числе 2 золотые награды, по 3 «серебра» и «бронзы», - сообщает федерация таэквондо (WT) РТ.

У молодежи Шомахмадов в весовой категории до 73 кг, Ибрагимов в весе 59 кг стали победителями открытого чемпионата Азии.

Серебряные награды в соревнованиях среди молодёжи завоевали Рамазон Мирзоев (59 кг), Мухаммадхусайн Шомахмадов (51 кг), у юношей Маснави Ходжаев (61 кг).

Бронзовыми призерами стали у молодёжи Насиба Давлатова (46 кг), Лутфулло Алиджон (63 кг), у юношей Асланбек Фозилов (57 кг).

Таджикские рефери Вафоназар Алиназаров и Ошурмухаммад Ошуров обслуживали поединки Открытого чемпионата Азии по таэквондо (WT).

Сборной Таджикистана во время чемпионата руководили тренеры Исломиддин Фозилов, Зафар Тошматов и Фируз Файзиев. Они поблагодарили руководство Таджикской железной дороги за финансовую поддержку делегации таэквондистов в поездке на эти соревнования.

В чемпионате приняли участие около 400 спортсменов из 30 стран континента.