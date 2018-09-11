Коррупция обходится мировой экономике в 5% глобального ВВП. Это более $2,6 трлн, - Совбез ООН

CA-NEWS (CA) - Коррупция обходится мировой экономике в 5 процентов глобального ВВП. Это более 2,6 трлн долларов. Коррупция процветает в условиях конфликтов и сама порой приводит к их возникновению. Связь коррупции с вопросами мира и безопасностью стала темой первого подобного заседания Совета Безопасности, созванного по инициативе США, сообщается на сайте ООН.

Напомнив, что коррупция не знает границ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что, с одной стороны, коррупция может стать причиной конфликта, с другой стороны, в условиях разгула насилия коррупция расцветает пышным цветом. И даже по окончании конфликта она препятствует восстановлению той или иной страны.

По его словам, налицо связь между коррупцией и незаконной торговлей людьми, наркотиками им оружием. «Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея также не раз признавали взаимосвязь между коррупцией, терроризмом и воинственным экстремизмом, - отметил глава ООН. – Незаконно присвоенные средства могут пойти на финансирование новых преступлений, включая воинствующий экстремизм и терроризм». По данным ООН, взяточничество особенно распространено в зонах конфликта. Но и в мирной жизни, по оценкам Всемирного банка, каждый год компании и отдельные люди вынуждены платить взятки на общую сумму 1 трлн долларов. А безнаказанность только поощряет коррупционеров.

«Коррупция «отбирает» жизненно необходимые средства у школ и больниц. Она разлагает государственные институты, подрывает права граждан прав, приводит к оттоку инвестиций и деградации окружающей среды», - подчеркнул генсек и добавил, что коррупция сеет недоверие к власти и зачастую становится причиной политических кризисов и раскола в обществе. «Люди по всему миру возмущены коррумпированностью своих лидеров и тем, насколько глубоко коррупция проникла в общество, - отметил генсек. – Они совершенно справедливо призывают политический истеблишмент действовать прозрачно и помнить о своей ответственности перед гражданами – или уступить место другим». Антонию Гутерриш подчеркнул, что именно государства-члены ООН должны быть на передовой борьбы с коррупцией. По его словам, чрезвычайно важно расширять возможности антикоррупционных комиссий и прокуратур. В числе других условий успеха в борьбе с коррупцией – независимый суд, свобода слова и защита разоблачителей коррупции.

«Международное сообщество может подключиться к этим усилиям и более эффективно бороться с отмыванием денег, уклонением от налогов и незаконными финансовыми потоками, которые лишают страны столь необходимых им ресурсов и, в свою очередь, подпитывают коррупцию», - сказал генсек. «Давайте воспользуемся развитием новых технологий, которые позволяют нам кардинально расширить участие общественности в управлении и повысить ответственность правительств», - добавил Гутерриш.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, инициировавшая дискуссию, объяснила решение Вашингтона необходимостью вынести это проблему на обсуждение - вместо того, чтобы игнорировать ее или говорить о ней вполголоса в кулуарах. «Мы боимся, что таким образом мы обидим страны и подорвем сотрудничество. Порой мы считаем, что коррупция – это плата за возможность вести бизнес с другими странами, - заявила Хейли. – Но этот страусиный подход контрпродуктивен. В странах, вызывающих наибольшую тревогу, коррупция – это не часть системы, это – сама система». Постпред США заявила, что ее страна, как никакая другая, борется с похищением средств. Она сослалась на «Инициативу против клептократии», закон о коррупционных действиях в иностранных государствах и так называемый «Акт Магнитского».

Обращаясь к США, российский посол Василий Небензя посоветовал Вашингтону «начинать с себя и конкретно – с лоббизма, который окутал высшие эшелоны власти США и диктуется интересами многочисленных частных военных концернов, коммерческие интересы которых неразрывно связаны с мощным оборонным лобби на Капитолии».

Он также опроверг заявление Никки Хейли о том, что коррупция правительства Януковича на Украине стала причиной конфликта. Посол США сообщила, что меньше чем за четыре года президент Янукович «украл у народа Украины» 100 млрд долларов. «И когда Януковича в конце концов свергли, последовала цепная реакция: Россия оккупировала Крым и спровоцировала конфронтацию с Западом – самую серьезную со времени окончания «холодной войны», - заявила Хейли. По словам же российского Постпреда при ООН, причиной конфликта на Украине стала не коррупция, а «государственный переворот, который сменил один коррумпированный режим на другой, который, в отличие от Януковича, начал еще и войну с собственным народом». «О размахе коррупции на Украине сегодня вам хорошо известно – ведь это ваши подопечные, - заметил Василий Небензя. - И эта коррупция, в том числе в военной сфере, подогревает конфликт на Юго-Востоке Украины».

Он заявил о необходимости укрепить роль ООН в борьбе с коррупцией в рамках соответствующей Конвенции и сообщил о том, что Россия оказывает финансовую поддержку Управлению ООН по наркотикам и преступности, Антикоррупционной юридической библиотеке ООН и веб-порталу «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией».