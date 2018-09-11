Международный уголовный суд отмахнулся от угроз США о санкциях

CA-NEWS (CA) - Международный уголовный суд сообщил во вторник, что «непоколебимо продолжит работать», несмотря на комментарии советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона, который накануне пригрозил трибуналу санкциями, если он начнет расследование деятельности США в Афганистане, сообщает Reuters.

Базирующийся в Гааге суд заявил, что является независимым и беспристрастным органом, который поддерживают 123 страны.

«Международный уголовный суд, действующий по нормам общего права, непоколебимо продолжит работать в соответствии с этими принципами и всеобъемлющей идеей верховенства права», - говорится в заявлении суда.

Болтон во вторник сказал, что администрация президента США Дональда Трампа «нанесет ответный удар», если суд начнет расследование в связи с подозрениями о совершении военных преступлений американскими военнослужащими и сотрудниками спецслужб во время войны в Афганистане.

МУС создавался как постоянный и независимый от национальных правительств орган по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Суд приступил к работе в 2002 году.

Информация о предполагаемых военных преступлениях частично основана на сообщениях из секретных мест содержания под стражей в Афганистане и других странах, которые являются участниками МУС. Пентагон выступил против возможного расследования, заявив, что он соблюдает законы ведения войны.