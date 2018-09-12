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  12 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана открыл пролог на авторалли «Амуль – Хазар 2018»

CA-NEWS (TM) - В Лебапском велаяте во вторник, 11 сентября был дан старт авторалли «Амуль-Хазар 2018». Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл пролог на ралли, сообщает пресс-служба главы государства.

Он совершил 9-километровый квалификационный заезд на спортивном автомобиле под номером 100.

В старте автогонок приняли участие 83 экипажа — всего более 150 гонщиков из 21 страны.

По завершении заезда президент Туркменистана побеседовал с генеральным директором авторалли «Africa Eco Race», задействованным в реализации проекта «Амуль-Хазар 2018» Жаном-Луи Шлессером. «Если говорить о трассе, то, конечно, как и каждый спортсмен, я был полностью сосредоточен на ней», - сказал Бердымухамедов.

12 сентября, состоится второй гоночный день. Пилоты вступят в следующий этап соревнований, выйдя на трассу участка протяжённостью 228 километров.

Финишная точка гонок — туристическая зона «Аваза» на берегу Каспия в западном Балканском регионе Туркменистана. Там участников ралли ждут к субботе — 15 сентября.

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