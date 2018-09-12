В Афганистане в результате взрыва погибли 32 участника акции протеста
- Азия и мир, происшествия
- 13:29, 12 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - В Афганистане террорист-смертник подорвал себя во время протестов, проходивших в провинции Нангархар. В результате погибли 32 человека, сообщает Pajhwok.
По данным агентства, ранения получили 128 человек.
Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.
По данным телеканала 1TV, к настоящему моменту ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение «Талибан» свою причастность отрицает.
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