В Афганистане в результате взрыва погибли 32 участника акции протеста

CA-NEWS (CA) - В Афганистане террорист-смертник подорвал себя во время протестов, проходивших в провинции Нангархар. В результате погибли 32 человека, сообщает Pajhwok.

По данным агентства, ранения получили 128 человек.

Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.

По данным телеканала 1TV, к настоящему моменту ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение «Талибан» свою причастность отрицает.