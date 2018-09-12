Пограничники Казахстана осуществляют еженедельный облет госграницы

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана осуществляют еженедельный облет государственной границы. Об этом 12 сентября на заседании мажилиса РК сообщил глава ведомства Дархан Дильманов.

В ходе обсуждения законопроекта о ратификации договора между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств депутат Светлана Бычкова поинтересовалась об особенностях защиты госграницы в районе точки стыка и взаимодействии пограничников трех стран.

Д.Дильманов ответил, что охрана границы в данном районе проводится пограничными заставами «Устюрт» и «Богет» Актауского пограничного отряда.

«Личного состава, технических средств достаточно. Еженедельно осуществляется разведполет по линии всей госграницы и до стыка в том числе. При возникновении каких-либо пограничных инцидентов мы работаем в двустороннем порядке с нашими соседями. Если происходит завал пограничных столбов, ремонт происходит на виду друг у друга», - добавил он.